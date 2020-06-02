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Транзитный вывозной рейс до Москвы доставил во Владивосток 150 россиян из Сеула

Всего на борту находилось около 450 человек

ВЛАДИВОСТОК, 2 июня. /ТАСС/. Рейс "Аэрофлота" из Сеула (Республика Корея) в Москву с 450 пассажирами на борту приземлился во Владивостоке, где сойдут около 150 пассажиров. О прилете сообщается на онлайн-табло аэропорта.

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Согласно табло, рейс приземлился в 17:25 (10:25 мск), на 50 минут позже плана. По данным Роспотребнадзора, на борту находятся около 450 россиян. 150 человек из других регионов планируется разместить в двух обсерваторах Приморья - во Владивостоке и Уссурийске. Остальные направятся в Москву.

На прошлой неделе в пресс-службе Минкомсвязи ТАСС сообщили, что более 60 тыс. граждан РФ все еще находятся на территории других стран и подали заявки на вылет вывозными рейсами.

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РоссияРеспублика КореяПриморский крайПандемия коронавируса нового типа
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