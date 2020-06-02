Российские музыканты записали песню, посвященную борьбе врачей с пандемией

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Юлия Самойлова, Artik & Asti, Jony, Killjoy, финалист шоу "Песни на ТНТ" Хабиб, финалистка шоу "Голос. Дети" Мария Панюкова и другие отечественные исполнители представили композицию "Не все герои носят плащи", посвященную борьбе врачей с пандемией коронавируса. Акция носит благотворительный характер, сообщила во вторник пресс-служба социального проекта "#Жить".

"Песня посвящена медицинским работникам, жертвующим своим здоровьем каждый день ради спасения других в период пандемии COVID-19. Все средства от прослушивания песни на стриминговых сервисах будут направлены в благотворительный фонд "Врачебное братство", который специализируется на помощи медикам, оказавшимся в сложной ситуации. Это означает, что каждый человек, прослушавший песню, автоматически принимает участие в акции и делает пожертвование в фонд", - отметили в пресс-службе.

Автором музыки и слов выступил продюсер Fargo. "Люди смотрят на супергероев на экранах, но забывают, что не все герои носят плащи. Сейчас о реальных подвигах врачей часто знают только самые близкие, врачебная этика часто не позволяет говорить об этом открыто. Эта песня - гимн тем, кто отдавал всего себя, исполняя свой долг", - пояснил музыкант.

Трехминутный видеоролик, размещенный во вторник на площадках проекта "#Жить", рассказывает о работе врачей и медицинского персонала, а также приводит статистику, сколько таких героев пожертвовали жизнью ради победы над вирусом.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 6,2 млн человек, около 370 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрирован 423 741 случай заражения, выздоровели 186 985 человек, умерли 5 037. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.