Росздравнадзор работает над ускоренным вводом на рынок препарата "Авифавир"

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Росздравнадзор совместно с фармпроизводителями работает над ускоренным вводом на рынок отечественного лекарственного препарата для лечения новой коронавирусной инфекции "Авифавир" (МНН - "Фавипиравир"). Об этом во вторник сообщила руководитель ведомства Алла Самойлова.

"На сегодняшний день Росздравнадзор осуществляет контакт с производителями по ускоренному вводу на рынок и на клиническое применение новых зарегистрированных уже лекарственных препаратов. В частности, речь идет о препарате "Авифавир", который был зарегистрирован по ускоренной процедуре. Он доказал свою эффективность в борьбе с коронавирусом в других странах. Мы надеемся, что этот препарат будет включен в клинические протоколы, будет применяться для лечения наших пациентов, мы увидим серьезный клинический эффект", - сказала она, выступая на деловом завтраке в онлайн-формате "Какие вызовы стоят перед государством и фармотраслью в современных условиях?".

"Авифавир" произведен совместным предприятием РФПИ и группы компаний "Химрар". Это первый российский препарат на основе "Фавипиравира", который использовали в Японии с 2014 года при тяжелых формах гриппа.

Торговое наименование препарата - "Авифавир". Международное непатентованное или группировочное или химическое наименование - "Фавипиравир".

По итогам первого этапа клинических исследований (10 дней) "Авифавир" продемонстрировал безопасность, не выявлено никаких новых, ранее не зарегистрированных побочных эффектов. Эффективность превысила 80%, что является критерием препарата с высокой противовирусной активностью. Начало финального этапа испытаний с увеличением количества пациентов до 330 было одобрено Минздравом 21 мая.