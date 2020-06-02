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Пандемия коронавируса нового типа

Аксенов поручил подготовиться к дистанционному обучению в школах Крыма с 1 сентября

Для этого в регионе обеспечат планшетами и смартфонами 63 школьника, у которых нет возможности обучаться дистанционно

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июня. /ТАСС/. Глава республики Крым Сергей Аксенов поручил подготовиться к дистанционному формату проведения уроков в предстоящем учебном году из-за пандемии нового коронавируса. Власти Крыма обеспечат планшетами и смартфонами школьников, не имеющих возможности обучаться дистанционно, сказал Аксенов во вторник на заседании Совета министров региона.

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С 17 марта в Крыму действует режим повышенной готовности из-за пандемии нового коронавируса. Уроки в школах с 6 апреля по 22 мая, когда начались каникулы, проводились в дистанционном режиме. В республике обучается 213 тыс. детей. По данным регионального Минобразования, возможности для дистанционного обучения на данный момент нет у 63 из них.

"Мы не понимаем, как будет с 1 сентября. Надеемся, что все будет в очном порядке и вернемся к нормальной жизни, но, давайте на всякий случай подготовимся. Я решу вопрос по этим 63 детям на этой неделе, скажу, кто закупит и в каком порядке", - сказал Аксенов.

Спикер парламента Крыма Владимир Константинов предложил на заседании помощь в этом вопросе. "200 планшетов отдали по партийной линии и 60 отдадим", - сказал Константинов.

В республике за сутки подтверждено пять новых случаев коронавирусной инфекции. Всего в регионе зарегистрировано 392 случая заражения. Выздоровевших за весь период - 247 человек.

Теги
РоссияКонстантинов, Владимир АндреевичКрымПандемия коронавируса нового типа
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