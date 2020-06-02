Песков: ситуация с коронавирусом в целом по России имеет тенденцию к стабилизации

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Ситуация с коронавирусом в целом по России имеет тенденцию к стабилизации и дает повод для осторожного оптимизма. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он отметил, что "в настоящий момент действует режим особых полномочий у глав регионов, происходит разноскоростной переход к последующим стадиям ослабления режима [ограничений]". "В одних регионах это происходит быстрее, в других регионах медленнее. Но в целом ситуация по России имеет тенденцию к стабилизации и дает повод для осторожного оптимизма", - сказал Песков.

Представитель Кремля напомнил, что "каждый губернатор, поскольку он лучше понимает ситуацию на месте, принимает самостоятельное решение в этом плане, разумеется, в координации с федеральным центром".