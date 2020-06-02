Кинотеатры и музеи в России откроются в середине июля

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Кинотеатры могут вернуться к работе в середине июля, театры и концертные залы откроются осенью. Об этом сообщил во вторник вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на брифинге в правительстве.

"Что касается кино и, особенно, театра, зритель очень соскучился по любимым актерам. Мы должны здесь обеспечить строжайшее соблюдение мер противовирусной безопасности, включая специальную плотность рассадки, использование индивидуальных средств защиты, дистанцирование. Кинотеатры смогут уже заработать в середине июля. Там также предусмотрена особая рассадка, театры и концертные залы также, как и во всем мире, открываются на последнем этапе снятие ограничений, но планируется, что уже осенью они нас порадуют новыми постановками", - сказал Чернышенко.

Музеи также откроют двери для посетителей с середины июля, однако речь идет пока только об индивидуальных визитах, добавил вице-премьер.

"Дата в каждом регионе своя, в зависимости от эпидемиологической обстановки. Музеи уже начали работать, а двери для посетителей откроются уже с середины июля. Подготовительный этап - полтора месяца. Речь идет пока об индивидуальных посещениях", - сказал он на брифинге в правительстве.

По словам министра культуры Ольги Любимовой, музею для открытия как раз нужны полтора месяца.

"Сейчас мы немножко подождем и повременим с групповыми экскурсиями, которые так привычны и которые так ждут, возможно, и школьники, и любящие путешествовать туристы. В первую очередь мы сфокусируемся на приеме индивидуальных посетителей", - добавила она.

Рекомендации Роспотребнадзора

Российские кинотеатры смогут открыться только по решению местных властей с учетом рекомендаций, которые Роспотребнадзор подготовил вместе с Министерством культуры РФ. Документ, включающий набор правил как для самих заведений и их сотрудников, так и для посетителей, опубликовали на сайте ведомства.