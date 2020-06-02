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Пандемия коронавируса нового типа

Ректор Сеченовского университета заразился коронавирусом

Состояние Петра Глыбочко врачи оценивают как стабильное

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Ректор Первого Московского государственного медицинского университета им. И. М. Сеченова Петр Глыбочко заразился коронавирусом. Он в стабильном состоянии, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе вуза.

"В связи с запросами СМИ по поводу заболевания ректора Сеченовского университета Петра Глыбочко пневмонией, вызванной коронавирусной инфекцией, подтверждаем. Сейчас он находится под наблюдением врачей и ему назначено лечение. Состояние стабильное", - говорится в сообщении.

Согласно распоряжению правительства России, некоторые клиники Сеченовского университета были перепрофилированы для оказания медицинской помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией или подозрением на нее.

"Ведущий медицинский вуз страны оперативно откликнулся на необходимость перепрофилирования клиник и в рекордно короткие сроки был готов к приему пациентов. Коронавирусный стационар Сеченовского университета является одним из крупнейших в стране - он рассчитан на 2000 коек - и технологически оснащенным. Участие университетских клиник в решении задач здравоохранения - важнейший гарант качества оказания медицинской помощи пациентам с коронавирусной инфекцией, и прошедшие месяцы это доказали. Естественно, вся эта работа велась под руководством и контролем ректора вуза. Петр Глыбочко регулярно проводил заседания, научные консилиумы, обходы, а также вел клинические консультации", - добавили в пресс-службе.

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