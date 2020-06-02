Фонд Геннадия и Елены Тимченко пожертвовал 2,9 млрд рублей на борьбу с коронавирусом

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Благотворительный фонд Елены и Геннадия Тимченко пожертвовал 2,9 млрд рублей на борьбу с распространением коронавирусной инфекции. Средства пойдут на покупку 17 млн медицинских товаров для учреждений здравоохранения и соцзащиты, а также на поддержку организаций по работе с пожилыми людьми, семьями в трудной ситуации, инвалидами. Об этом ТАСС сообщил представитель российского предпринимателя, основателя и владельца инвестиционной группы Volga Group Геннадия Тимченко.

Сам бизнесмен отметил, что эпидемия стала серьезным испытанием и вызвала много новых проблем. "Но осознанное объединение усилий государства, благотворителей, общества поможет быстрее с ней справиться. В первую очередь мы стремимся поддержать тех, кто сегодня находится на передовых рубежах обороны: медицинских и социальных работников, НКО, волонтеров. Они спасают людей, а наша обязанность - им в этом помочь", - заявил Тимченко ТАСС.

В настоящий момент помощь уже получили 44 региона страны, пострадавших от эпидемии.

В апреле сообщалось, что Геннадий Тимченко направил свыше 1,3 млрд рублей для закупки медицинского оборудования, в том числе аппаратов ИВЛ и компьютерных томографов, а также расходных материалов: масок, перчаток, антисептиков, защитной одежды для врачей и медсестер, средств для ухода.

В целом благотворительный фонд Елены и Геннадия Тимченко запустил три антикризисных проекта ("Забота рядом", "Открытая дверь", "Фонд + регионы") и активно помогает нескольким ведущим некоммерческим организациям. Например, коалиция "Забота рядом", созданная вместе с альянсом "Серебряный возраст", занимается поддержкой одиноких пожилых людей. В настоящее время к коалиции присоединилось 126 организаций из 46 регионов (и одна из Казахстана).