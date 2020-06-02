Роспотребнадзор советует отводить гражданам на голосование по поправкам не более 15 минут

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Роспотребнадзор рекомендует отводить гражданам на голосование по поправкам в конституцию на избирательном участке не более 15 минут, следует из рекомендаций по проведению общероссийского голосования, опубликованных на сайте ведомства во вторник.

"Заходя в кабину для голосования, старайтесь не касаться стенок кабины и не находитесь в ней в течение длительного времени. При подходе к стационарному ящику для голосования для опускания бюллетеня соблюдайте дистанцию в случае, если возле ящика в этот момент находится другой участник голосования. В помещении (месте) для голосования рекомендуется находиться по возможности не более 15 минут. На выходе из помещения (места) для голосования использованные одноразовые маску и перчатки рекомендуется выбросить в закрывающийся крышкой контейнер, после чего повторно обработать руки антисептическим средством", - говорится в документе.

Собираясь на избирательный участок, нужно взять с собой паспорт, маску, перчатки и собственную ручку. На месте следует соблюдать дистанцию в 1,5-2 м. Уточняется, что маску придется кратковременно снять при прохождении идентификации личности участника по документу. При этом передавать паспорт члену участковой комиссии в руки не нужно.

Роспотребнадзор также опубликовал рекомендации для наблюдателей и журналистов, находящихся на участках. Им тоже необходимо иметь маски, перчатки, антисептики в достаточных количествах и соблюдать социальную дистанцию. Места расположения наблюдателей и представителей СМИ должны находиться на расстоянии 1,5-2 м от входа, столов и кабин, но у них должен быть полный обзор действия избирательной комиссии.

"Фото- и видеосъемка в помещении (месте) для голосования может осуществляться с места, определенного председателем участковой комиссии, с учетом соблюдения дистанции не менее 1,5-2 м от людей, находящихся в помещении для полосования. Используемые в течение дня гаджеты, фото- и видеотехнику рекомендуется регулярно дезинфицировать", - поясняется в документе.

Члены участковых комиссий должны быть в масках и перчатках при подготовке и проведении голосования, а также при подсчете бюллетеней. Сотрудников комиссии, которые будут работать в помещениях для голосования граждан с повышенной температурой или с подозрениями на симптомы ОРВИ, рекомендуется обеспечить дополнительными средствами защиты.