В Ухане выявили 300 бессимптомных носителей коронавируса

ПЕКИН, 2 июня. /ТАСС/. Медики города Ухань (провинция Хубэй, Центральный Китай) в ходе проверки местных жителей на коронавирус с 14 мая по 1 июня провели 9 899 828 тестов, в результате чего выявили 300 бессимптомных носителей. Об этом во вторник сообщили власти города.

Уточняется, что за 19 дней не было выявлено ни одного пациента с заболеванием, вызванным коронавирусом нового типа (COVID-19). В тесном контакте с бессимптомными пациентами находились 1 174 человека - у всех отрицательные результаты тестов, все они находятся под медицинским наблюдением.

"Ухань успешно завершил задачу по массовому тестированию [населения города на коронавирус] <...> Общая сумма расходов составила около 900 млн юаней (около $126,6 млн)", - сказал на пресс-конференции вице-мэр города Ху Ябо. Ранее власти Уханя сообщали, что расходы на тестирование берет на себя администрация города, проверка для населения организована бесплатно.

Решение о проведении масштабного скрининга населения Уханя было принято после того, как 9 и 10 мая там было зафиксировано шесть новых случаев инфицирования коронавирусом. До этого момента случаи заражения не выявлялись в городе на протяжении более одного месяца.