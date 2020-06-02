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Пандемия коронавируса нового типа
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Массовая вакцинация от коронавируса может начаться в России осенью

По словам вице-премьера Дмитрия Чернышенко, работа над вакциной "идет полным ходом"

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Массовая вакцинация россиян от нового коронавируса в случае успешных испытаний вакцины может начаться осенью 2020 года. Об этом заявил во вторник вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на брифинге в правительстве.

"Работа над вакциной идет полным ходом, мы уже ждем результатов, и специалисты говорят, что в случае успеха осенью уже можно будет начать массовую вакцинацию. Но пока нам всем нужно научиться жить с учетом тех рисков, которые несет инфекция", - сказал он.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова, выступая на правительственном часе в Совете Федерации, сообщила, что в России в настоящее время ведется разработка 47 вакцин от новой коронавирусной инфекции на 14 платформах.

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РоссияЧернышенко, Дмитрий НиколаевичПандемия коронавируса нового типа
Пандемия коронавируса нового типа
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