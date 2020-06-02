Чернышенко: к переходу на первый этап снятия ограничений готовы 35 субъектов России

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил о готовности 35 российских субъектов к первому этапу смягчения ограничительных мер, введенных из-за эпидемии коронавируса.

"Уже 35 субъектов Российской Федерации готовы к смягчению ограничительных мер, переходу на первый этап снятия ограничений, семь переходят на второй этап", - сказал он на брифинге в правительстве.

Чернышенко подчеркнул, что российская система здравоохранения выдержала пиковую нагрузку и она имеет растущий запас прочности. Он назвал текущую ситуацию с коронавирусом в стране контролируемой и стабильной с тенденцией к снижению количества заболевших.

Вице-премьер обратил внимание, что количество заражений в течение 14 дней находится на уровне 9 тыс. и меньше случаев в сутки, а количество выписанных растет и превышает количество заболевших.