В перечень системообразующих организаций включат еще 49 учреждений культуры

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Уже 59 учреждений культуры и спорта включены в перечень системообразующих организаций, список дополнят еще 49. Об этом сообщил во вторник вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на брифинге в правительстве.

"Правительство приняло комплекс мер для поддержки культуры и спорта, в первую очередь системообразующих организаций. Уже включено 59 таких организаций, ведется работа по включению в список еще 49", - сказал Чернышенко, уточнив, что специальная правительственная комиссия рассматривает включение в список театров, музеев, концертных организаций, филармоний.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 6,2 млн человек, около 370 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрирован 423 741 случай заражения, выздоровели 186 985 человек, умерли 5 037. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.