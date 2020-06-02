Депутат Бурматов попросил возбудить дело против подростков, убивших собаку в Приволжске

ТАСС, 2 июня. Глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов во вторник обратился к главе МВД по Ивановской области Владимиру Жигайло с просьбой возбудить уголовное дело в отношении молодых людей, убивших собаку. Текст запроса имеется в распоряжении ТАСС.

Как отмечает Бурматов, в комитет поступило множество обращений от граждан, возмущенных появившимся в интернете видео, на котором молодые люди из Приволжска жестоко убивают собаку.

Как отмечает депутат, обратившиеся к нему граждане сообщили имена предполагаемых злоумышленников. Речь идет о четырех молодых жителях Приволжска, среди которых ученица шестого класса. "Обращаем внимание, что на видео из сети Интернет, размещенном по вышеуказанной ссылке, отчетливо видны лица граждан, совершающих противоправные деяния", - отмечается в тексте запроса.

Бурматов попросил Жигайло дать поручение установить личности граждан и возбудить уголовное дело в связи с жестоким обращением с животным.