Совфед одобрил закон о штрафах для вузов и дистанционном обучении при ЧС

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил на пленарном заседании во вторник закон, обязывающий высшие учебные заведения возмещать расходы бюджета при нарушении условий целевого обучения, а также призванный обеспечить непрерывность образовательного процесса в условиях введения режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации.

Соответствующие изменения вносятся в закон "Об образовании в Российской Федерации". В настоящее время при невыполнении заказчиком целевого обучения обязательств по трудоустройству выпускника вуза он должен выплатить учебному заведению штраф в размере затрат бюджетной системы на его обучение. Однако действующие нормы не касаются ситуаций, при которых заказчиком обучения выступает сам вуз. Нововведение устанавливает, что организация, осуществляющая образовательную деятельность, также должна будет уплатить штраф при отказе от трудоустройства выпускника вуза, если она выступала заказчиком его целевого обучения.

Дистанционное обучение при ЧС

Также закон закрепляет обеспечение непрерывности образования в тех случаях, когда дистанционное обучение становится единственно возможным. Например, в условиях введения режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации. Группа сенаторов во главе с вице-спикером Ильясом Умахановым и главой комитета по науке, образованию и культуре Лилией Гумеровой внесли соответствующую поправку законопроекта перед его рассмотрением во втором чтении.

Согласно предлагаемым изменениям, в случае введения режима повышенной готовности или режима ЧС на всей территории страны либо в отдельных ее местностях, "реализация образовательных программ, а также проведение государственной итоговой аттестации... осуществляется с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий". Предусматривается, что в удаленный формат перейдет обучение даже по тем специальностям, "реализация образовательных программ по которым не допускается с применением исключительно дистанционных образовательных технологий".

При этом копии документов об образовании, выданные в электронной форме, например, в виде скана или фотографии бумажного оригинала, будут иметь такую же юридическую силу, что и бумажный документ.

Как подчеркнула глава комитета СФ, поправка не предусматривает полного перехода на дистанционное обучение, вводиться такой формат обучения будет только в случае форс-мажора. "Задача по замене традиционной классической школы и живого общения учителя с учеником на электронные форматы обучения не ставится. Речь идет лишь об обеспечении непрерывности образования в нестандартных условиях", - сказала она.