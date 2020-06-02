СФ одобрил закон о праве попавших под санкции россиян обращаться в арбитражные суды РФ

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил на пленарном заседании во вторник закон, позволяющий физическим и юридическим лицам, попавшим под санкции иностранных государств, переводить судебные споры в юрисдикцию России, но с учетом условий сделок и международных соглашений РФ.

Авторами законодательной инициативы, внесенной в Госдуму в июле прошлого года, выступила группа депутатов от "Единой России", ЛДПР и "Справедливой России", а также сенатор Ольга Ковитиди. Законом предлагается внести поправки в Арбитражный процессуальный кодекс РФ.

Как отметила член комитета по конституционному законодательству и госстроительству Ольга Ковитиди, документ направлен на обеспечение судебной защиты нарушенных прав и законных интересов граждан РФ, российских юридических лиц, в отношении которых иностранным государством применены меры ограничительного характера. "Мы видим, что сегодня незаконные санкции нередко создают препятствия для осуществления судопроизводства, нарушая тем самым российское законодательство и Европейскую конвенцию о защите прав человека и основных свобод", - сказала она.

Законом предусматривается, в частности, что лица, в отношении которых иностранным государством применены ограничительные меры, имеют право обратиться в российские арбитражные суды по месту регистрации с заявлением о запрете инициировать или продолжать разбирательство в иностранном суде, международном коммерческом арбитраже, находящимся за пределами территории РФ. Кроме того, закрепляется положение о том, что арбитражный суд по требованию заявителя вправе присудить в его пользу денежную сумму, подлежащую взысканию с лица, в отношении которого вынесен запрет инициировать или продолжать разбирательство в иностранном суде, международном коммерческом арбитраже, находящихся за пределами территории РФ, на случай неисполнения им судебного акта.

Вместе с тем в законе говорится, что обращение в арбитражный суд будет возможно в том случае, если разбирательство в иностранном суде или международном арбитраже за пределами России не предусмотрено международным договором РФ или соглашением сторон. Таким образом, закон в полной мере будет соответствовать действующей редакции Конституции РФ. Если из-за санкций исполнить соглашения невозможно и доступ к правосудию нарушен, то пострадавшее лицо сможет обратиться в российский арбитраж. Обратиться в суд можно будет по месту своего нахождения или месту жительства при условии, что иностранный суд не рассматривает аналогичный спор по тому же предмету и основаниям.