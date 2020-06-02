В Иране число инфицированных коронавирусом за сутки впервые с марта превысило 3 тыс.

ТЕГЕРАН, 2 июня. /ТАСС/. Число заразившихся коронавирусом в Иране за сутки выросло на 3 118 и превысило 157,5 тыс. Об этом сообщил во вторник глава департамента по связям с общественностью Минздрава республики Киянуш Джаханпур.

"Количество новых случаев заражения коронавирусом в стране составило 3 118. Общее число заболевших достигло 157 562", - приводит его слова агентство ISNA. Последний раз этот показатель превышал отметку в 3 тыс. 31 марта.

Джаханпур добавил, что за последние 24 часа в Иране умерли 64 пациента с коронавирусом, "общее количество летальных исходов составляет 7 942". По данным Минздрава, в республике выздоровели 123 077 человек.

"В стране проведено 975 936 тестов на коронавирус", - отметил представитель ведомства.

До 2 мая в Иране наблюдалась тенденция к снижению темпов распространения инфекции. Согласно официальной статистике, число заразившихся за сутки достигло пика 30 марта (3 186 случаев), после чего начало снижаться и достигло минимума - 802 случая. После 3 мая этот показатель вновь начал расти, последние шесть дней он составлял примерно 2-3 тыс.

Иранские власти с 11 апреля начали постепенно отменять меры, введенные в связи с пандемией. Большая часть жителей страны вернулась на работу, открыты торговые центры, парикмахерские и рестораны, снято ограничение на передвижение между провинциями на личном автотранспорте, во многих городах открыты мечети.