Роспотребнадзор разработал рекомендации по восстановлению деятельности медучреждений

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по профилактике коронавируса при восстановлении профильной работы медицинских учреждений.

"Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека предлагает разработать в субъекте план мероприятий (дорожную карту) по поэтапному восстановлению профильной деятельности медицинских организаций, предусмотрев постоянное функционирование в регионе достаточного коечного фонда инфекционного профиля для оказания специализированной медицинской помощи в полном объеме больным инфекционными заболеваниями, включая функционирование в режиме инфекционного стационара (до особого распоряжения) отделений (стационаров) для лечения больных пневмониями и другими инфекциями нижних дыхательных путей (с разработкой схем маршрутизации таких больных), а также меры по oперативному развертыванию дополнительного коечного фонда в случае осложнения эпидемиологической ситуации, в том числе в период сезонного эпидемического подъема заболеваемости и ОРВИ, включая создание обновляемого резерва средств гриппом и индивидуальной защиты для работников медицинских организаций и населения в объеме не менее 3-х месячной потребности", - говорится в документе, опубликованном на сайте ведомства во вторник.