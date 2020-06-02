Белорусские военные получили приглашение участвовать в параде в Москве

МИНСК, 2 июня. /ТАСС/. Министерство обороны Белоруссии получило приглашение участвовать в параде по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, который пройдет 24 июня в Москве. Об этом сообщила ТАСС во вторник официальный представитель Минобороны республики Наталья Гаврусик.

"Действительно, накануне, буквально вчера (1 июня - прим. ТАСС), Минобороны Беларуси получило приглашение. Сейчас этот вопрос на рассмотрении", - отметила представитель ведомства.

26 мая Владимир Путин на совещании с министром обороны Сергеем Шойгу объявил, что парад Победы пройдет 24 июня. В этот же день в 1945 году состоялся исторический парад победителей. Путин поручил Шойгу исключить любые риски для здоровья участников парада.

Как сообщил министр обороны России, для участия в параде Победы приглашены подразделения 19 армий мира.