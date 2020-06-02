Большинство депутатов городской думы Архангельска подали неверные данные о доходах

АРХАНГЕЛЬСК, 2 июня. /ТАСС/. Прокуратура Архангельской области установила, что 22 из 30 депутатов городской думы Архангельска предоставили недостоверные данные о своих доходах за 2018 год. Об этом во вторник сообщила пресс-служба ведомства.

"Установлены случаи неполного отражения депутатами сведений о доходах, имеющихся счетов в кредитных организациях, неуказанных сведений об участии в коммерческой организации в качестве ее совладельца, неуказания объектов недвижимости в собственности, а также обязательств по договорам участия в долевом строительстве", - отмечается в сообщении.

Как пояснили в пресс-службе, нарушения были выявлены в результате проверки на исполнение антикоррупционного законодательства. Доводы прокуратуры будут рассмотрены на ближайшей сессии городской думы, где будет принято решении о применении мер ответственности в виде предупреждения в отношении 22 депутатов.