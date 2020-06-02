В храме Христа Спасителя и в Елоховском соборе прошли первые службы после открытия

МОСКВА, 2 июня. /Корр. ТАСС Андрей Ермилов, Павел Скрыльников/. Кафедральный соборный храм Христа Спасителя и Богоявленский собор в Елохове во вторник первыми из московских храмов Русской православной церкви (РПЦ) открылись для прихожан после периода изоляции из-за пандемии коронавируса. Корреспонденты ТАСС побывали в храмах, поговорили с прихожанами и работниками и узнали, как будут проходить службы и какие меры безопасности будут приняты в условиях пандемии.

Первая служба в храме Христа Спасителя в условиях постепенного снятия ограничительных мер проходила во вторник в Преображенской церкви, которую в обиходе называют "нижним храмом". Людей на утреннем богослужении было немного, порядка 20, поэтому проблем с социальной дистанцией не возникло. Тем не менее служащие постоянно напоминали о необходимости ее соблюдения.

На входе охрана просила всех прихожан надеть маски и перчатки. Для тех, кто пришел без средств индивидуальной защиты, их выдавали.

Возобновление служб

По словам прихожан, они ждали возобновления служб. "Последние месяцы я провела дома, когда узнала, что сегодня утром здесь пройдет служба, очень обрадовалась. Эти дни я молилась дома, но в храме, конечно, совершенно другая атмосфера <...> Очень непривычно находиться в храме в медицинской маске и перчатках, но это разумное требование, учитывая, что риск заразиться еще есть", - рассказала жительница Москвы Елена Афанасьева.

По словам работников, в ближайшие дни все службы будут начинаться в 8 утра и проходить в Преображенской церкви. По их окончании церковь для верующих будет закрываться.

Сам храм Христа Спасителя открыт ежедневно с 10 до 17 часов, но первые службы пройдут здесь в преддверии дня Святой Троицы (или Пятидесятницы). В субботу, 6 июня, пройдет Всенощное бдение, а непосредственно в день праздника, 7 июня, будет отслужена Божественная литургия. До этого момента прихожане смогут зайти в храм, купить и поставить свечи, а также подать записки о здравии и упокоении родных и близких.

"Все эти дни мы ждали сообщения о возобновлении служб и подготовились к этому событию - при необходимости будем раздавать маски и перчатки, на полу храма сделали яркую желтую разметку в виде квадратов, на которые необходимо будет ориентироваться, чтобы соблюсти рекомендуемое расстояние. Надеемся, что ситуация постепенно наладится и мы войдем в обычный ритм жизни", - рассказал ТАСС один из сотрудников храма.

Службы в Богоявленском кафедральном соборе в Елохове

Рано утром на службе в Богоявленском кафедральном соборе в Елохове было более 100 прихожан, позднее, во внебогослужебное время, десятки верующих также пришли помолиться. На полу собора нанесена специальная разметка по социальному дистанцированию во время молитвы. "Во время службы, - а она началась сегодня рано, в 7:20, - было сложно оценить количество прихожан. Но их было больше сотни", - рассказал ТАСС священник (максимальная вместимость Елоховского собора - 3 тыс. чел.).

Работник храма, измеряющий температуру на входе, рассказал ТАСС, что рад возобновлению богослужений. По его словам, психологически вынужденную изоляцию духовенству было воспринимать сложно: священник "обязан служить, обязан помогать - а он не может этого делать".

Для клира собора, как сообщил один из священников, новость о его открытии, поступившая во время вечерней службы 1 июня, стала приятной неожиданностью, так как служить без прихожан духовенству было тяжело. Он отметил, что Елоховский собор никогда не закрывался, даже в советское время. Тем не менее в храме, по его словам, все было готово для того, чтобы принять верующих: во время службы сотрудники прихода раздавали средства индивидуальной защиты - перчатки и маски - прихожанам, у которых их не было, а на входе каждому входящему в собор измеряли температуру.

Елоховский собор стал первым в Москве, понесшим утрату из-за коронавируса: его настоятель протоиерей Александр Агейкин умер от вызванных инфекцией осложнений 21 апреля, а вскоре умер протодиакон Евгений Трофимов. Также переболел коронавирусной инфекцией один из клириков, который сообщил корреспонденту ТАСС, что отправляется сдавать кровь для переливания заразившимся, так как у него после выздоровления были обнаружены антитела.

Открытие храмов

Рабочая группа при патриархе Московском и всея Руси Кирилле по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции 1 июня сообщила, что храмы Москвы откроются для прихожан с 6 июня.