Главврач Коммунарки считает, что поправки в конституцию повысят качество медпомощи

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Поправка в Конституцию РФ о доступной и качественной медицинской помощи повысит уровень ответственности всех органов власти в этой сфере. Такое мнение высказал ТАСС главный врач медкомплекса в поселке Коммунарка в Новой Москве, где лечат заразившихся коронавирусом, Денис Проценко, комментируя назначение даты общероссийского голосования по поправкам в основной закон.

По его словам, пандемия показала, насколько необходима доступная медицинская помощь, и что государство в силах ее обеспечить - оперативно были построены новые госпитали, перепрофилированы больницы, в разы увеличена обеспеченность средствами защиты и аппаратами ИВЛ.

"Что важно - весь этот накопленный ресурс здравоохранения будет сохранен. Его просто нельзя будет никуда деть, если мы закрепим обязанность обеспечивать людей доступной медпомощью в конституции. Не все это понимают, но крайне важно прописать в конституции общую ответственность за медицину всех органов власти: и федеральной, и региональной, и муниципальной", - сказал Проценко.

Он отметил, что перед решением об участии в голосовании надо задать себе простой вопрос: нужна хорошая медицина или нет? Если поправка будет внесена в конституцию, больниц, поликлиник и врачей будет больше, уверен Проценко. "Мы сегодня действительно отмечаем, что отношение к нам, врачам, меняется, и со стороны власти, и со стороны людей. Надеемся, что все больше молодых людей захотят работать в медицине", - сказал главврач.