Родной дом Гитлера перестроят в полицейский участок

ВЕНА, 2 июня. /Корр. ТАСС Дмитрий Валеев/. Австрийское архитектурное бюро Marte.Marte победило в тендере на реконструкцию дома в городе Браунау-на-Инне (федеральная земля Верхняя Австрия), где родился главарь Третьего рейха Адольф Гитлер (1889-1945). Об этом стало известно во вторник на пресс-конференции в Министерстве внутренних дел Австрии.

Помимо австрийской фирмы в тендере участвовали еще 11 компаний. Перепланировка исторического здания в полицейский участок должна быть завершена к концу 2022 года и будет стоить €5 млн. Объект получит нейтральный статус и предотвратит превращение здания в памятное место для сборищ неонацистов.

МВД Австрии в 2019 году объявило, что выплатило бывшей владелице дома за экспроприацию в пользу государства отступные в размере €812 тыс. и решило перестроить здание в полицейский участок. С целью перепланировки был объявлен тендер. По мнению МВД, будущее использование этого дома под нужды полиции должно продемонстрировать, что это здание никогда больше не будет напоминать о национал-социализме.

Лидер Третьего рейха Адольф Гитлер был австрийцем и родился в деревне Рансхофен, которая со временем вошла в состав города Браунау-на-Инне. До 1965 года в этом трехэтажном здании постройки XVII века располагалась библиотека, затем - отделение банка и школа. С 1977 и вплоть до 2011 года в нем находились мастерские и приют для людей с ограниченными возможностями.

Летом 2016 года правительство Австрии решило изъять в свою собственность дом в Браунау-на-Инне, но для этого потребовалось принять соответствующий закон, потому что собственница отказывалась безвозмездно передать его государству. Национальный совет (нижняя палата парламента) Австрии принял "Федеральный закон об экспроприации недвижимости по адресу: Зальцбургер Форштадт, дом 15, в городе Браунау-на-Инне" (дом, где родился Гитлер), который вступил в силу в 2017 году.

С тех пор власти и бывшая владелица дома через суд пытались урегулировать спор о размере компенсации за отчуждение в пользу государства этой исторической постройки XVII века. МВД как представитель Австрийской Республики после выплаты отступных должно было принять решение о будущей судьбе здания, чтобы воспрепятствовать его превращению в памятное место о режиме национал-социализма.