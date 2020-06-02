Минобороны сформировало запас медикаментов для участников парада Победы

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Минобороны РФ создало запас медикаментов, а также средств индивидуальной защиты для участников парада Победы в Москве, сообщил на селекторном совещании начальник Главного военно-медицинского управления военного ведомства Дмитрий Тришкин.

"Создан запас лекарственных средств, термометров, средств индивидуальной защиты: масок медицинских - более 1,5 миллионов, свыше 700 тысяч пар перчаток, 30 тысяч флаконов средств для дезинфекции рук, 560 тысяч экспресс-тестов на коронавирусную инфекцию", - сказал он.

По словам Тришкина, все участники парада будут обеспечены средствами защиты. Каждый участник будет ежедневно проходить медосмотр.

"Три раза в неделю организовано экспресс-тестирование на коронавирусную инфекцию всего личного состава участников парада. Личному составу парадных расчетов спланирована выдача лекарственных средств неспецифической профилактики острых респираторных заболеваний", - сказал он. Тренировки к параду, добавил Тришкин, будут проводиться с соблюдением "максимально возможной дистанции" между подразделениями.

Ранее министр обороны Сергей Шойгу заявил, что Россия пригласила парадные расчеты 19 государств участвовать в параде Победы на Красной площади.

26 мая президент России Владимир Путин на совещании с Шойгу объявил, что парад пройдет 24 июня. Путин пояснил, что выбрал эту дату, поскольку 24 июня 1945 года состоялся легендарный исторический Парад Победы, когда по Красной площади прошли бойцы, сражавшиеся под Москвой и защищавшие Ленинград, дравшиеся под Сталинградом, освобождавшие Европу, бравшие штурмом Берлин. Президент поручил главе Минобороны исключить любые риски для здоровья участников парада.