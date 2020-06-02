Глава Тамбовской области заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в регионе

"Коэффициент распространения инфекции в течение 10 дней у нас меньше единицы. Где-то на уровне 0,89-0,9 - вот в таком диапазоне находится. Это свидетельствует о стабилизации ситуации с распространением коронавирусной инфекции", - сказал он.

НОВО-ОГАРЕВО, 2 июня. /ТАСС/. Ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции в Тамбовской области стабилизировалась, более половины заразившихся выздоровели. Об этом во вторник сообщил губернатор региона Александр Никитин во время встречи с президентом России Владимиром Путиным в формате видеоконференции.

По словам Никитина, на данный момент показатель охвата тестированием населения на коронавирус достиг 118 на 100 тыс. человек, что соответствует третьему этапу снятия ограничительных мероприятий. Кроме того, в регионе более, чем в два раза выполнен план по созданию коечного фонда для лечения пациентов с коронавирусом, а показатель летальности - один из самых низких в стране и в ЦФО.

"Общее количество заболевших с самого начала эпидемии - 3110 человек, прирост за сутки составил 63 человека. Всего более 1,5 тыс. человек уже сегодня у нас выздоровело непосредственно. Темп прироста числа заболевших за последние две недели снизился более, чем в два раза", - добавил Никитин.

Отмена режима самоизоляции

Он также сообщил, что в регионе 8 июня отменят режим всеобщей самоизоляции и восстановят работу межмуниципального транспорта. "С 8 июня сможем приступить к снятию ряда мер, а именно - к отмене режима всеобщей самоизоляции. Конечно, за исключением тех граждан, которые должны находиться на карантине по предписанию Роспотребнадзора. В полном объеме мы планируем восстановить работу межмуниципального транспорта", - сказал Никитин.

По его словам, число выздоровевших больше чем на 50% превышает число заразившихся.

Следующий этап снятия ограничений запланирован на 15 июня. Будет возобновлена работа всех учреждений, оказывающих госуслуги, а также отдельных образовательных организаций для подготовки и проведения единого государственного экзамена. Заключительный этап снятия ограничений пройдет в конце июня, отметил губернатор Тамбовской области. Планируется открыть оздоровительные организации и организации общественного питания, гостиницы и все образовательные учреждения, парки, скверы.