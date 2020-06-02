Из Колумбии через Каракас вернутся 58 россиян

БОГОТА, 2 июня. /ТАСС/. Вывозным рейсом Колумбию покинут 58 россиян, они вернутся на родину через Венесуэлу.

"На рейс Богота - Каракас венесуэльской авиакомпании Avior зарегистрировались 58 граждан РФ", - сообщила ТАСС атташе посольства в Колумбии Мария Середа.

Дипломат добавила, что помимо россиян на рейс зарегистрировались два гражданина Белоруссии, гражданин Колумбии и гражданин Казахстана.

В минувшую субботу посольство сообщило ТАСС, что поможет россиянам покинуть территорию страны, направив их в Венесуэлу, откуда они отправятся на родину рейсом российской авиакомпании Azur Air.