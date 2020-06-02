Руководство Росприроднадзора вылетит в Норильск в связи разливом топлива

ТАСС, 2 июня. Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко поручила руководству Росприроднадзора лично вылететь в Норильск для проведения оценки экологического ущерба после разлива топлива на ТЭЦ-3. Об этом сообщила ТАСС представитель вице-премьера.
"Да, вице-премьер поручила руководству лично вылететь в Норильск", - сообщила она.
ТАСС запросил информацию о дате поездки в пресс-службе Росприроднадзора.
Днем 29 мая на территории ТЭЦ-3 в Норильске произошла разгерметизация резервуара с дизельным топливом, в место разлива топлива въехал автомобиль, в результате чего произошло возгорание. Всего разлилось около 20 тыс. тонн топлива.