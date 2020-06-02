Отдыхающих на Ставрополье начали принимать шесть санаториев

СТАВРОПОЛЬ, 2 июня. /ТАСС/. Шесть санаториев Кавказских Минеральных Вод (Ставропольский край) начали принимать отдыхающих. В города-курорты приехали 48 туристов из разных регионов России, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе губернатора края.

Санатории на Ставрополье в период распространения коронавируса на два месяца приостанавливали свою работу. С 1 июня при выполнении требований Роспотребнадзора они возобновляют прием отдыхающих. Первыми могут открыться санатории с медицинскими лицензиями, таких учреждений в регионе 124.

"На сегодня уже возобновили работу шесть здравниц в регионе Кавказских Минеральных Вод. На отдых в край прибыли 48 человек. Это гости из Брянской и Московской областей, Краснодарского края, Ямало-Ненецкого автономного округа, других территорий", - говорится в сообщении.

По данным правительства края, в ближайшие дни приступить к работе готовы еще 27 санаториев. "С прибывающими на Ставрополье организована разъяснительная работа по соблюдению мер профилактики в период отдыха", - говорится в сообщении.

Регион Кавказских Минеральных Вод находится в Ставропольском крае и включает в себя четыре курортных города - Пятигорск, Железноводск, Кисловодск и Ессентуки. В городах находятся более 130 санаторно-курортных учреждений, водолечебницы, гостиницы.