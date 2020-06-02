ЦИК утвердил новый порядок общероссийского голосования по конституции

"Мы порядок существенно подкорректировали и отработали в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора. Мы его принимаем сегодня, потому что нам надо работать, люди должны подавать заявления, процесс мы должны запустить", - сказала председатель ЦИК Элла Памфилова, добавив, что "это не исключает его корректировки в будущем, если возникнет необходимость внести необходимые штрихи".

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России на заседании во вторник утвердила новый порядок общероссийского голосования по закону о поправке к конституции.

Как будет выглядеть бюллетень для голосования по изменениям в Конституции РФ

По словам Памфиловой, совместно с Роспотребнадзором были разработаны рекомендации для избирательных комиссий по охране здоровья граждан. В частности, в перечень обязательных мер и средств защиты и профилактики входит измерение температуры перед входом на участок, наличие одноразовых масок и перчаток, санитайзеров, одноразовых ручек, дезинфицирующего коврика, а также разметки социального дистанцирования. При этом, согласно прогнозу ЦИК, количество голосующих на участке не должно превышать 8-12 человек в час.

Центризбирком также предусмотрел для участников голосования дополнительные возможности, обеспечивающие удобство и безопасность процесса. Это голосование до основного дня голосования (с 25 по 30 июня), голосование вне помещения для голосования (в том числе на придомовых территориях), бесконтактное голосование на дому, дистанционное электронное голосование для ряда регионов и голосование по месту нахождения с помощью механизма "Мобильный избиратель". Голосование по почте использоваться не будет.

Согласно порядку, подача заявок на голосование по месту пребывания через МФЦ, территориальные избиркомы и портал госуслуг будет осуществляться с 5 по 21 июня, с 16 по 21 июня она станет возможна через участковые избиркомы. Отмечается, что при личном приеме заявлений будут соблюдаться все меры санитарной безопасности.

В документе говорится, что общественные наблюдатели будут присутствовать на всех видах общероссийского голосования. Согласно закону, общественное наблюдение на голосовании по поправкам в Конституцию РФ будет осуществляться через систему общественных палат.

Электронное голосование

Кроме того, ЦИК принял за основу порядок дистанционного электронного голосования по поправкам к конституции, которое может использоваться в нескольких регионах. По словам зампредседателя Центризбиркома России Николая Булаева, субъекты РФ могут присылать заявки о желании использования такой технологии, после чего их предложения будут оценены комиссией.