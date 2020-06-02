Владимирская область получила от Москвы более 3 млн средств индивидуальной защиты

27 мая в ходе рабочей встречи президент РФ Владимир Путин попросил мэра Москвы Сергея Собянина направить в регионы, нуждающиеся в поддержке в борьбе с коронавирусом, бригады московских медработников, а также часть резерва лекарств и медицинского оборудования. 30 мая бригада из шести специалистов прибыла для работы во Владимирскую область.

ВЛАДИМИР, 2 июня. /ТАСС/. Система здравоохранения Москвы передала во Владимирскую область 3 млн медицинских масок, 100 тыс. комплектов защитных костюмов и медикаменты. Помощь была направлена в регион после того, как президент России попросил направить столичных медиков для оказания помощи владимирским коллегам, сообщается во вторник на сайте администрации Владимирской области.

"Региональные учреждения здравоохранения получили 3 млн медицинских масок, 100 тыс. комплектов защитных костюмов, а также медикаменты - противовирусные и антибактериальные препараты и другие лекарственные средства для лечения тяжелобольных пациентов", - говорится в сообщении.

Как отмечается, лекарственные препараты доставлены в инфекционный госпиталь Областной клинической больницы. Часть лекарств и средства индивидуальной защиты будут распределены между учреждениями здравоохранения, где проходят лечение пациенты с новой коронавирусной инфекцией.

Сейчас прибывшие в регион московские специалисты оказывают организационно-методическую и консультативную помощь врачам инфекционного госпиталя Областной клинической больницы. 2 июня состоялась рабочая поездка междисциплинарной бригады в инфекционный госпиталь в Муроме, 3 июня запланировано посещение в инфекционного госпиталя в Коврове. Бригада специалистов будет работать в лечебных учреждениях Владимирской области две недели. Как сообщалось ранее, владимирские врачи планируют перенять столичный опыт в выхаживании тяжелых больных, а также освоить передовые методики лечения для спасения жизней пациентов и снижения уровня заболеваемости.

Всего во Владимирской области зарегистрировано 2 797 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, 62 из них подтверждено 2 июня. За сутки отмечено три летальных исхода, общее количество умерших от коронавируса достигло 24.