Более 50 тыс. заявок поступило на конкурс "Доброволец России"

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Организаторы конкурса "Доброволец России" получили в этом году более 50 тыс. заявок на участие в проекте. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба автономной некоммерческой организации (АНО) "Россия - страна возможностей".

"В этом году вместе с интересом общества к волонтерству у нас увеличилось и количество заявок - почти в два раза. Мы получили более 53 тыс. регистраций, а количество задействованных в проектах добровольцев достигло 3,2 млн человек из 85 регионов России", - приводятся в сообщении слова руководителя дирекции конкурса, председателя совета Ассоциации волонтерских центров Артема Метелева.

По словам генерального директора АНО "Россия - страна возможностей" Алексея Комиссарова, цель конкурса - поиск лидеров, готовых помогать людям. "Среди номинаций, по которым мы получили больше всего регистраций, - "Доброе дело", "Помощь детям", "Рожденные помогать" и "Вокруг меня". Из общего числа полученных заявок к экспертной оценке допущено более 13,2 тыс. инициатив", - уточнил он.

Конкурс проводится в десятый раз, а его грантовый фонд по инициативе президента РФ Владимира Путина был удвоен по сравнению с прошлым годом - до 90 млн рублей. Состязания проходят по 14 номинациям, участвовать могут граждане России старше восьми лет. В 2017 году было подано около 1,6 тыс. заявок, а в 2018 году - уже около 16 тыс. (в десять раз больше). В 2019 году организаторы получили более 28,1 тыс. инициатив.