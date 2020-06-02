Число заразившихся коронавирусом в Шахтинском психоневрологическом интернате выросло до 40

"В самом филиале находится 258 человек. Проведено обследование всех, инфицированных сегодня 40, трое госпитализированы, тяжелых нет", - сказала Быковская.

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 июня. /ТАСС/. Количество заразившихся коронавирусом в Шахтинском психоневрологическом интернате в Ростовской области увеличилось до 40. Об этом во вторник на заседании регионального штаба по координации деятельности по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции сообщила глава регионального Минздрава Татьяна Быковская.

Министр здравоохранения области отметила, что с 1 июня приказом Минздрава приостановлены прием пациентов в поликлиническое отделение интерната в Шахтах и плановая госпитализация. По экстренным и неотложным показаниям пациентов госпитализируют в психоневрологический интернат в городе Новочеркасске.

В понедельник стало известно о закрытии на карантин из-за вспышки коронавируса психоневрологического интерната в городе Шахты, ставшего третьим таким учреждением в Ростовской области, где введены карантинные меры. 19 мая Роспотребнадзор закрыл на карантин Сальский психоневрологический интернат, а 27 мая - Зверевский. Кроме того, 27 мая карантин был введен в Миллеровском социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних.

Ростовская область занимает седьмое место среди субъектов РФ и первое место в Южном федеральном округе по числу заразившихся. По последним данным, в регионе выявлено 5 195 случаев заражения коронавирусом, 1 834 человека выздоровели, 40 человек умерли. С 31 марта на территории Ростовской области введен режим самоизоляции.