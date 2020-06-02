Представитель ВОЗ в России рассказала, от чего будет зависеть обязательность вакцинации

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Внесение возможных вакцин от коронавируса в обязательный календарь прививок для населения будет зависеть от дальнейшего изучения инфекции. Об этом заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович в интервью порталу стопкоронавирус.рф .

"Это решение будет зависеть от дальнейших знаний о вирусе, общего иммунитета населения, который будет постепенно расти", - сказала она, отвечая на вопрос о том, будет ли вакцинация населения происходить по желанию или в обязательном порядке.

"Существуют различные стратегии, но, скорее всего, упор нужен на защиту лиц, наиболее подверженных заражению на рабочих местах, к примеру врачей, и тех, кто подвергается наибольшему риску серьезного или смертельного течения заболевания. Это должны решать национальные власти. Пока еще данных недостаточно, нам нужно сначала понять, будет ли успешно разработана вакцина, а затем увидеть рекомендации, которые будут разработаны", - пояснила Вуйнович.

Она обратила внимание на то, что жителям регионов РФ, где отменяется режим самоизоляции, по-прежнему следует внимательно следить за новостями о распространении вируса, соблюдать социальную дистанцию и все правила гигиены, а также быть готовыми к повторному введению мер по борьбе с инфекцией.

Вуйнович указала на необходимость солидарности в обществе: новые случаи заражения все равно будут появляться, в связи с этим следует "обходиться без обвинений, стигмы и дискриминации", оказывая друг другу возможную помощь. Представитель ВОЗ добавила, что предприятия и бизнес могут стать значимыми проводниками перемен, если будут вкладываться "в охрану здоровья и безопасность труда своих работников, одновременно обеспечивая как можно большую гарантию доходов". Учиться на собственном опыте и использовать то, чему мы научились, - это поможет создать новую, лучшую реальность после кризиса", - заключила она.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 6,2 млн человек, около 370 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрирован 423 741 случай заражения, выздоровели 186 985 человек, умерли 5 037. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.