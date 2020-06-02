В Госдуму внесли законопроект о закреплении в трудовом договоре условий удаленной работы

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Московская городская дума во вторник внесла на рассмотрение Госдумы законопроект, согласно которому в трудовых договорах может быть предусмотрена возможность полного или частичного перехода на дистанционную работу. Текст опубликован в думской электронной базе.

Согласно пояснительной записке, "законопроектом предлагается закрепить норму, прямо указывающую на то, что в трудовом договоре (приложении к нему либо отдельном соглашении сторон, заключаемом в письменной форме, которые являются неотъемлемой частью трудового договора) в качестве одного из дополнительных условий может предусматриваться возможность временного или частичного выполнения работником своей работы в дистанционной форме". Поправки вносятся в Трудовой кодекс РФ.

Инициативой также предлагается обязательное внесение в трудовой договор срока, графика и условий удаленной работы, если в нем содержится условие о возможности дистанционной занятости.

"В таком договоре (приложении к нему либо отдельном соглашении сторон) должны быть определены срок, в течение которого работник временно выполняет работу в дистанционной форме, или график, согласно которому работник частично выполняет работу в дистанционной форме, условия выполнения работы в дистанционной форме, в том числе режим рабочего времени, способы и средства связи работника и работодателя", - говорится в тексте законопроекта. Кроме того, в таком трудовом договоре должен указываться "порядок обеспечения работника оборудованием, инструментами, технической документацией и иными средствами и предметами", необходимыми для удаленной работы.

"Предлагаемые законопроектом предписания не утратят своей актуальности и после изменения эпидемиологической обстановки, так как позволят работникам и работодателям, не меняя места работы и трудовой функции, не сокращая рабочее время, по взаимному соглашению предусматривать возможность временного или частичного выполнения работы в дистанционной форме", - считают в Мосгордуме.

Ранее думские единороссы сообщили, что подготовили поправки в трудовое законодательство и планируют внести их на рассмотрение нижней палаты парламента в июне. Их законопроект предусматривает формирование отдельной главы Трудового кодекса, посвященной удаленной работе, которая в том числе будет включать и положения о дополнительном соглашении, сроках, графике и условиях дистанционной занятости. Сейчас документ проходит экспертную оценку у Федерации независимых профсоюзов России и Российского союза предпринимателей и промышленников. Помимо этого, планируется провести обсуждение в регионах.