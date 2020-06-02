Forbes включил Словению в число наиболее перспективных турнаправлений после пандемии

ЛЮБЛЯНА, 2 июня. /Корр. ТАСС Иван Попов/. Словения вошла в число семи стран, обладающих потенциалом для того, чтобы стать восходящими звездами мирового туризма после окончания пандемии коронавируса. Об этом сообщил журнал Forbes.

В список также попали Грузия, Филиппины, Тунис, Иран, Эфиопия и Мьянма. Издание отмечает, что все эти государства "сильно недооценены путешественниками", и могут похвастаться "нетронутой естественной красотой, историческими достопримечательностями и захватывающим культурным опытом".

Словения характеризуется как небольшая горная страна, остающаяся одной из самых недооцененных жемчужин региона на фоне соседних Австрии, Италии и Хорватии. Любляну советуют посетить ради походов по художественным галереям и знакомства с ее исторической архитектурой. Любителям природы рекомендуют направиться в Альпы и уделить особенное внимание крупнейшему заповеднику страны - Триглавскому национальному парку, на территории которого находится гора Триглав (2864 м), высочайшая вершина всей бывшей Югославии, являющаяся национальным символом Словении.

Первый случай заражения коронавирусом в Словении был зафиксирован 4 марта. С тех пор число инфицированных в стране возросло до 1 475, умерли 109 человек. Большая часть заразившихся находится на самоизоляции по месту жительства, госпитализируют лишь лиц с тяжелыми симптомами. Сейчас в словенских больницах находятся пять пациентов с коронавирусом, один из них проходит лечение в отделении интенсивной терапии.

Премьер-министр республики Янез Янша объявил об окончании вспышки коронавируса в стране 15 мая, а 1 июня правительство прекратило действие режима эпидемии на территории страны. Теперь границы Словении открыты для туристов из стран ЕС. Снова работают рестораны и бары, открыты все магазины, спортивные залы, а также предприятия туристической сферы.