Сергею Шойгу присвоено звание Почетного гражданина Республики Северная Осетия-Алания

ВЛАДИКАВКАЗ, 2 июня. /ТАСС/. Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров подписал указ о присвоении министру обороны РФ Сергею Шойгу звания "Почетный гражданин Республики Северная Осетия-Алания". Об этом сообщили в пресс-службе главы и правительства республики.

"Занимая ответственные государственные должности, Сергей Шойгу не раз оказывал профессиональную помощь и личную поддержку в непростые для осетинского народа времена. Он внес большой вклад в стабилизацию ситуации, связанную с осетинско-грузинским конфликтом 90-х годов. Благодаря активному участию всего состава МЧС в зоне осетино-грузинского конфликта в течение многих лет сохранялась стабильность, обеспечивалась безопасность, делалось все необходимое для укрепления мира и межнационального согласия", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, Сергей Шойгу оказывает серьезное содействие в развитии военной инфраструктуры и военно-патриотического воспитания подрастающего поколения Северной Осетии. По его личному указанию во Владикавказе строятся военный госпиталь и новый комплекс Северо-Кавказского Суворовского военного училища.