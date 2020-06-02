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Пандемия коронавируса нового типа

В Италии зафиксировали минимальное число смертей из-за коронавируса с начала марта

С 3 июня страна начинает принимать приезжающих из стран ЕС, зоны Шенгена и Великобритании

РИМ, 2 июня. /ТАСС/. Число умерших от последствий коронавируса в Италии выросло за сутки на 55 человек, это самый низкий показатель с начала марта, спустя две недели после начала локальной вспышки пандемии. Как указывается в распространенной во вторник сводке департамента гражданской защиты, всего число летальных исходов достигло 33 530.

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Суточный прирост новых случаев заражения коронавирусом за последние сутки составил 318, что почти вдвое больше, чем накануне (178), когда был зафиксирован минимальный показатель с 26 февраля.

До девяти возросло число областей, в которых зарегистрирован нулевой прирост заболеваний. В частности, никто не заразился за последние сутки в южной области Апулия. Тогда как на острове Сардиния, а также в центральной Умбрии это уже стало сохраняющейся тенденцией. В столичной области Лацио за последние сутки было выявлено всего пять новых заражений, три из них в Риме.

В стране идет затухание распространения вируса даже после практической отмены карантина. При этом сохраняются строгие нормы безопасности: обязательны маски в закрытых помещениях, дезинфекция рук и безопасная дистанция. Однако заявления некоторых врачей, включая Альберто Дзангрилло, который обычно лечит экс-премьера Сильвио Берлускони, о том, что "коронавирус клинически больше не существует", подверглись критике. Представители ВОЗ, медицинских властей Италии и ряд вирусологов не согласны с подобным утверждением.

С 3 июня Италия начинает принимать приезжающих из стран ЕС, зоны Шенгена и Великобритании без помещения их в обязательный карантин. Снимается также последнее ограничение для итальянцев на передвижение между регионами.

За последние сутки от вызываемых коронавирусом заболеваний вылечились 1 737 человек. С начала эпидемии в стране выздоровели 160 092 из 233 515 заразившихся.

Теги
ИталияБерлускони, СильвиоПандемия коронавируса нового типа
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