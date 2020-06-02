Миссия в Женеве опровергла слова представителя ВОЗ о росте заболеваемости COVID-19 в РФ

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Постоянное представительство России при отделении ООН и других международных организациях в Женеве заявило, что высказывание представителя Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис о том, что в России наблюдается рост выявляемых ежедневно новых случаев заражения коронавирусом, не соответствует открытым статистическим данным по стране. Соответствующее сообщение размещено во вторник на странице миссии в Facebook .

"Обратили внимание на появившиеся сегодня в ряде изданий одинаковые броские заголовки о снижении числа новых заражений коронавирусом в Западной Европе и их росте в Восточной Европе, в т.ч. в России, со ссылкой на официального представителя ВОЗ Маргарет Харрис. Заявление не соответствует статданным по России - открытым и доступным, - на что постпредство России не преминуло указать М. Харрис", - говорится в сообщении. Дипломаты отметили, что "цитируемая прессой часть ее заявления создает неверное впечатление о росте новых случаев при отсутствии действенного реагирования на них и оставляет за скобками предпринимаемые в России усилия и их результаты, включая впечатляющее число проведенных тестов - с учетом показателя на душу населения (что фактически и позволяет эффективно выявлять новые случаи), а также низкий показатель смертности от коронавируса".

Постпредство информировало о ситуации генерального директора ВОЗ Тедроса Аданома Гебрейесуса, а также призвало представителей ВОЗ "с максимальной ответственностью подходить к формулировкам своих высказываний".

Во вторник Харрис отметила, что в настоящее время в Западной Европе наблюдается постепенное снижение числа выявляемых ежедневно новых случаев заражения коронавирусом. "Это не резкое снижение, поэтому цифра по-прежнему большая, однако число выявляемых ежедневно новых случаев идет на спад" - сказал она. Вместе с тем, добавила официальный представитель ВОЗ, "это не относится к России и Восточной Европе, где все еще наблюдается рост".