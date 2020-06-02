Суд Петербурга оставил в силе решение о принудительном обследовании сбежавшей из больницы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 июня. /ТАСС/. Городской суд Санкт-Петербурга отказал в жалобе жительнице города Алле Ильиной, в отношении которой было ранее вынесено первое в России решение о помещении под принудительное меднаблюдение после того, как она самовольно ушла из инфекционной больницы. Об этом ТАСС сообщил юридический представитель Ильиной Дмитрий Герасимов.

"Сегодня [Городской] суд вынес решение, оставил жалобу без удовлетворения и решение первой инстанции без изменений", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что это решение городского суда "скорее всего будет обжаловаться дальше".

Ильина самовольно ушла из инфекционной больницы в феврале этого года, куда ее поместили под наблюдение. После чего к ней был подан иск с требованием принудительно вернуть ее назад. В объединенной пресс-службе судов города ТАСС сообщали, что это первый подобный иск о принудительном меднаблюдении, который был подан в России.

Петроградский районный суд 17 февраля удовлетворил иск главного санитарного врача Санкт-Петербурга и постановил принудительно поместить девушку в клиническую больницу имени Боткина до получения двух отрицательных результатов анализов на коронавирусную инфекцию. Ильина была отправлена в больницу, однако вскоре в управлении Роспотребнадзора по городу сообщили, что у нее отрицательный тест на коронавирус и отпустили ее домой.

Ильина при этом решила обжаловать решение о принудительной госпитализации в Городском суде Петербурга.