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Большинство вузов не будут повышать стоимость обучения в новом учебном году

Она зафиксирована в большинстве вузов на уровне 2019 года, отметил глава Минобрнауки Валерий Фальков
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© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Большая часть российских вузов приняла решение не повышать стоимость обучения в новом учебном году. Об этом заявил во вторник министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков в интервью программе "Право на справедливость" на Первом канале.

"Еще месяц назад мы собрались вместе с большинством российских ректоров, долго обсуждали. На площадке Российского союза ректоров приняли такое решение (не повышать стоимость обучения - прим. ТАСС), была рекомендация министерства. <...> Стоимость обучения повышаться в этом году не будет. Она зафиксирована в большинстве вузов на уровне 2019 года", - сказал он. 

Теги
РоссияФальков, Валерий Николаевич
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