Большинство вузов не будут повышать стоимость обучения в новом учебном году

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Большая часть российских вузов приняла решение не повышать стоимость обучения в новом учебном году. Об этом заявил во вторник министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков в интервью программе "Право на справедливость" на Первом канале.

"Еще месяц назад мы собрались вместе с большинством российских ректоров, долго обсуждали. На площадке Российского союза ректоров приняли такое решение (не повышать стоимость обучения - прим. ТАСС), была рекомендация министерства. <...> Стоимость обучения повышаться в этом году не будет. Она зафиксирована в большинстве вузов на уровне 2019 года", - сказал он.