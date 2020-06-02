Новые требования к общежитиям вузов будут выработаны к сентябрю

ТАСС, 2 июня. Минобрнауки РФ совместно с вузами выработает к 1 сентября новые требования к общежитиям в связи с пандемией коронавируса. Об этом заявил во вторник министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков в интервью программе "Право на справедливость" на Первом канале.

"Мы, с одной стороны, в условиях пандемии перешли на дистанционный формат, но у нас работали общежития, и мы понимаем, что с 1 сентября все бы хотели работать в нормальном формате. Мы должны проанализировать тот опыт, который получили, и выработать новые форматы, новые протоколы деятельности. <...> Требования [к общежитиям] с учетом того, что нам подскажет Роспотребнадзор, с учетом лучших практик российских <...> мы обязательно к 1 сентября выработаем", - сказал он, отметив, что для решения этого вопроса создается рабочая группа.

Среди возможных требований министр выделил введение стационарной термометрии, установление требований по санитарной обработке здания, а также согласование графика посещений мест общего пользования.

Фальков также отметил, что медицинская справка при поступлении в вуз не требуется. "Временный порядок, который разработало министерство, в ближайшее время будет зарегистрирован в Минюсте. Он предполагает, что справки медицинские можно предоставить потом уже очно", - пояснил он.

Ранее Министерство образования и науки РФ направило письмо руководителям вузов о недопустимости установления комендантского часа в общежитиях. В письме приведены правовые основания недопустимости ограничения прохода студентов в общежитие в ночное время, однако вузам надлежит выработать такой порядок, при котором не будет допущен "бесконтрольный доступ посторонних лиц".