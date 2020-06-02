В Кировской области продлили режим самоизоляции до 22 июня

"В абзаце первом подпункта 1.8 слова "до 03.06.2020 включительно" заменить словами "до 22.06.2020 включительно", - говорится в постановлении. В указанном пункте постановления речь идет о рекомендациях гражданам на период самоизоляции.

КИРОВ, 2 июня. /ТАСС/. Власти Кировской области в связи с пандемией коронавируса продлили до 22 июня режим самоизоляции для жителей, предприятия общепита и сферы услуг не работают до 16 июня, следует из постановления, опубликованного во вторник на сайте регионального правительства.

До 16 июня постановлением, помимо общепита, продлена приостановка работы косметических, массажных салонов, спа-салонов, соляриев, бань, саун и других предприятий сферы услуг.

В Кировской области продолжает действовать режим повышенной готовности. С 12 мая жителям области разрешили прогулки и занятия спортом на свежем воздухе. Также с 12 мая открылись рынки и непродовольственные магазины, площадь торговых залов которых не превышает 400 кв. метров, с отдельным входом и при ограничении числа покупателей, которые одновременно могут находиться в магазине. С 21 мая в регионе возобновили работу парикмахерские и фитнес-центры при условии проведения только индивидуальных занятий с тренером.

Все послабления не касаются трех южных районов области - Вятскополянского, Малмыжского и Уржумского, где в последние дни отмечается серьезный рост случаев коронавируса. В этих районах власти приняли решение вновь закрыть МФЦ и непродовольственные магазины.

По состоянию на 2 июня, в Кировской области выявлено 64 новых случая заражения коронавирусом, а также 12 случаев бессимптомного носительства инфекции, общее число случаев заражения достигло 1 896, еще 83 человека с подтвержденным диагнозом симптомов болезни не имеют. Рост заражений коронавирусной инфекцией отмечается в последнее время в нескольких очагах. Более 90 случаев коронавируса выявлены на одном из предприятий ПАО "Газпром" в Малмыжском районе Кировской области. Также коронавирус выявлен в одном из коммерческих банков, на промышленном предприятии в Кирове, в стационаре больницы скорой помощи и в группе детского сада.