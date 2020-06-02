В Кировской области продлили режим самоизоляции до 22 июня

КИРОВ, 2 июня. /ТАСС/. Власти Кировской области в связи с пандемией коронавируса продлили до 22 июня режим самоизоляции для жителей, предприятия общепита и сферы услуг не работают до 16 июня, следует из постановления, опубликованного во вторник на сайте регионального правительства.
"В абзаце первом подпункта 1.8 слова "до 03.06.2020 включительно" заменить словами "до 22.06.2020 включительно", - говорится в постановлении. В указанном пункте постановления речь идет о рекомендациях гражданам на период самоизоляции.
До 16 июня постановлением, помимо общепита, продлена приостановка работы косметических, массажных салонов, спа-салонов, соляриев, бань, саун и других предприятий сферы услуг.
В Кировской области продолжает действовать режим повышенной готовности. С 12 мая жителям области разрешили прогулки и занятия спортом на свежем воздухе. Также с 12 мая открылись рынки и непродовольственные магазины, площадь торговых залов которых не превышает 400 кв. метров, с отдельным входом и при ограничении числа покупателей, которые одновременно могут находиться в магазине. С 21 мая в регионе возобновили работу парикмахерские и фитнес-центры при условии проведения только индивидуальных занятий с тренером.
Все послабления не касаются трех южных районов области - Вятскополянского, Малмыжского и Уржумского, где в последние дни отмечается серьезный рост случаев коронавируса. В этих районах власти приняли решение вновь закрыть МФЦ и непродовольственные магазины.
По состоянию на 2 июня, в Кировской области выявлено 64 новых случая заражения коронавирусом, а также 12 случаев бессимптомного носительства инфекции, общее число случаев заражения достигло 1 896, еще 83 человека с подтвержденным диагнозом симптомов болезни не имеют. Рост заражений коронавирусной инфекцией отмечается в последнее время в нескольких очагах. Более 90 случаев коронавируса выявлены на одном из предприятий ПАО "Газпром" в Малмыжском районе Кировской области. Также коронавирус выявлен в одном из коммерческих банков, на промышленном предприятии в Кирове, в стационаре больницы скорой помощи и в группе детского сада.