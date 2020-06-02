Власти Москвы опровергли сообщения СМИ о первых заразившихся коронавирусом в январе

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Информация о первых заразившихся коронавирусом в Москве в середине января не соответствует действительности. В это время специалисты департамента информационных технологий (ДИТ) начали работать над техническими решениями, которые могли быть использованы для борьбы с распространением инфекции, сообщил журналистам во вторник руководитель ДИТ Эдуард Лысенко.

Ранее "Медуза" со ссылкой на журналиста радиостанции "Эхо Москвы" сообщила, что Лысенко в интервью "Хабру" якобы рассказал о появлении вируса в столице в середине или конце января. Издание сообщило, что с этого момента из-за эпидемии коронавируса сотрудники департамента работают в круглосуточном режиме.