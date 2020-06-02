Власти Москвы опровергли сообщения СМИ о первых заразившихся коронавирусом в январе

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Информация о первых заразившихся коронавирусом в Москве в середине января не соответствует действительности. В это время специалисты департамента информационных технологий (ДИТ) начали работать над техническими решениями, которые могли быть использованы для борьбы с распространением инфекции, сообщил журналистам во вторник руководитель ДИТ Эдуард Лысенко.
Ранее "Медуза" со ссылкой на журналиста радиостанции "Эхо Москвы" сообщила, что Лысенко в интервью "Хабру" якобы рассказал о появлении вируса в столице в середине или конце января. Издание сообщило, что с этого момента из-за эпидемии коронавируса сотрудники департамента работают в круглосуточном режиме.
"О вспышке коронавируса в Китае объявили в конце декабря. Несмотря на то, что случаев заражения коронавирусом в России и Москве на тот момент выявлено не было, город начал заблаговременно готовиться к потенциальной угрозе. В связи с этим в середине января началась проработка различных технических решений, которые помогли бы Москве справиться с возможным распространением коронавируса. Именно это имелось в виду в интервью "Хабру". Первый официальный случай коронавирусной инфекции в Москве был зафиксирован в начале марта", - сказал Лысенко.
С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 6,2 млн человек, около 370 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрирован 423 741 случай заражения, выздоровели 186 985 человек, умерли 5 037. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.