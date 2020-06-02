В Анкаре сообщили, что Россия и Турция будут вместе создавать вакцину от коронавируса

АНКАРА, 2 июня. /ТАСС/. Россия и Турция будут вести совместную работу над созданием лекарства и вакцины от вызываемого коронавирусом заболевания (COVID-19). С таким утверждением выступил во вторник министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа по итогам переговоров с главой Минздрава РФ Михаилом Мурашко.

"Я провел переговоры с моим коллегой, министром здравоохранения России Михаилом Мурашко. Доктор Мурашко отметил, что они сами видят успешность лечения, которое мы применяем против COVID-19. В ходе переговоров мы приняли решение, что связанные с нашими министерствами учреждения будут вместе работать над [созданием] лекарств и вакцин", - написал Коджа на своей странице в Twitter.

Между тем, 18 мая телефонные переговоры провели лидеры двух стран Владимир Путин и Тайип Эрдоган, в ходе президент РФ подчеркнул важность сотрудничества по вопросам методик лечения заразившихся коронавирусом и разработки вакцин. О готовности Анкары к совместной работе с Москвой по разработке вакцины от COVID-19 22 мая сообщала руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 6,2 млн человек, около 370 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрирован 423 741 случай заражения, выздоровели 186 985 человек, умерли 5 037. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.