Онищенко считает, что в тотальной вакцинации от коронавируса нет научной необходимости

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Тотальная вакцинация населения от коронавируса не будет проводиться, прививку стоит делать людям из группы риска. Такое мнение выразил академик РАН, бывший главный санитарный врач РФ, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко в интервью телеканалу "Звезда" .

"Если вакцинация [от коронавируса] и будет, то она будет прежде всего у группы риска по медицинским показаниям <...> Затем по профессиональному признаку, - сказал он. - Научной необходимости в тотальной вакцинации нет. Я как специалист в этой области практики говорю, что ее не будет, но это моя точка зрения".

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 6,2 млн человек, около 370 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрирован 423 741 случай заражения, выздоровели 186 985 человек, умерли 5 037. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.