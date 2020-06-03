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Пандемия коронавируса нового типа

Более 100 российских граждан вылетели из Доминиканы вывозным рейсом в Москву

Ранее сообщалось, что для тех соотечественников, у кого были действительные обратные билеты на отмененные рейсы российских авиаперевозчиков из карибской страны, этот вывозной рейс выполняется на безвозмездной основе.

ГАВАНА, 3 июня. /ТАСС/. Российские дипломатические представители оказали содействие более 100 гражданам РФ в вопросе вылета на родину из Доминиканской Республики в условиях пандемии коронавируса. Об этом во вторник ТАСС сообщил руководитель отделения посольства РФ в Пунта-Кане Михаил Евдокимов.

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"Из Доминиканской Республики вылетели 109 человек, на рейс мы посадили всех, кто желал улететь", - отметил дипломат. На борту самолета российской авиакомпании Azur Air, прибывшего в Доминикану из Венесуэлы, также находятся около 60 россиян, вылетевших в том числе из Колумбии.

Ранее посол России в Венесуэле и по совместительству в Доминиканской Республике Сергей Мелик-Багдасаров заявил ТАСС, что для тех соотечественников, у кого были действительные обратные билеты на отмененные рейсы российских авиаперевозчиков из карибской страны, этот вывозной рейс выполняется на безвозмездной основе.

Первый случай заражения коронавирусом в Доминикане подтвержден 1 марта. Для предотвращения распространения инфекции власти республики ввели комендантский час на всей территории страны, закрыли авиасообщение и запретили высадку пассажиров в портах.

В начале мая Доминикана получила от России около 4 тыс. тест-систем для диагностики инфицирования коронавирусом. Число заразившихся коронавирусом в карибской стране на сегодняшний день составляет 17 572, умерли 502 человека, выздоровели 10 893 пациента.

Теги
РоссияДоминиканская РеспубликаПандемия коронавируса нового типа
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