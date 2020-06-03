Ассоциация судмедэкспертов США согласилась с официальными выводами о смерти Флойда

НЬЮ-ЙОРК, 3 июня. /ТАСС/. Национальная ассоциация судмедэкспертов США согласилась с официальными результатами экспертизы, проведенной в отношении афроамериканца Джорджа Флойда, который умер после задержания его полицейскими в городе Миннеаполис (штат Миннесота). Об этом сообщила во вторник телекомпания CNN .

В понедельник Бюро судебно-медицинской экспертизы округа Хеннепин (штат Миннесота) заявило, что Флойд умер в результате кардиопульмонарного шока (остановка сердца и дыхания), вызванного использованными полицией при задержании приемами. В организме Флойда обнаружены следы интоксикации синтетическим опиатом фентанил и использования наркотического вещества метамфетамин. Кроме того было установлено, что Флойд испытывал проблемы в связи с повышенным кровяным давлением и закупоренными артериями.

В свою очередь независимые специалисты, которые были наняты семьей Флойда, установили, что афроамериканец умер из-за удушения. При этом они утверждают, что проблемы с кровообращением, а также наркотическая интоксикация не имеют прямого отношения к делу и не были причиной смерти мужчины.

"Несмотря на то, что в обществе могут быть сомнения относительно того, что естественные недуги и воздействие наркотиков могли стать одной из причиной смерти Флойда, включение данных факторов в свидетельство о смерти является стандартной практикой судмедэкспертов, - приводит CNN заявление ассоциации. - Смерть - это комплексный процесс, который зачастую протекает под воздействием множества пересекающихся факторов, в том числе физиологического стресса, сопровождающегося физическим насилием". В организации подчеркнули, что "у судмедэкспертов, в отличие от частных специалистов, нет цели прийти к определенному заключению".