Фрегат "Паллада" и барк "Седов" в рамках кругосветной экспедиции прибыли во Владивосток

ВЛАДИВОСТОК, 3 июня. /ТАСС/. Фрегат "Паллада" и барк "Седов", которые принимают участие в кругосветном плавании в честь 200-летия открытия Антарктиды и 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, утром в среду прибыли во Владивосток. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Дальневосточного государственного технического рыбохозяйственного университета (Дальрыбвтуза), которому принадлежит "Паллада".

"Они уже прошли Русский мост, теперь ведется оформление документов. Торжественная церемония встречи судов начнется в 13:00 (6:00 мск)", - сообщил собеседник агентства. Планируется, что во время церемонии экипажи судов поприветствуют официальные лица, представители властей Приморья и Владивостока, а также отряд барабанщиц. Торжество пройдет с соблюдением мер личной безопасности, чтобы снизить риск заражения коронавирусом, между участниками будет соблюдаться необходимая дистанция.

Для "Паллады" кругосветное плавание завершено, "Седов" же продолжит экспедицию и вернется в родной Калининград в октябре. В пресс-службе Дальрыбвтуза ТАСС уточнили, что парусник "Паллада" с момента выхода в экспедицию 1 ноября преодолел 26 244 морские мили, прошел Тихий, Атлантический и Индийский океаны, дважды пересек экватор, посетил порты Апиа в Самоа, Папеэте на Таити, Вальпараисо в Чили, Ушуайя в Аргентине, Кейптаун в ЮАР и Сингапур. Его кругосветка продолжалась 216 дней.

В кругосветной экспедиции парусников Росрыболовства, посвященной 200-летию открытия Антарктиды первой русской антарктической экспедицией под руководством Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева и 75-летию Великой Победы, участвуют учебные парусные суда "Паллада", "Крузенштерн" и "Седов". "Паллада" отправилась в рейс 1 ноября из Владивостока, "Седов" и "Крузенштерн" - из Калининграда 8 декабря.

Плавания "Седова" и "Паллады" кругосветные, а "Крузенштерна" - трансатлантическое. Кульминацией первого этапа экспедиции стала мемориальная 200-мильная гонка трех парусников, которая проходила 20-21 февраля в честь 200-летия открытия шестого континента первой русской антарктической экспедицией под руководством Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева.