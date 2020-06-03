В Чите до 7 июня продлили ограничения для торговли

Согласно документу, торговые точки со среды по пятницу должны будут прекращать работу в 19:00, а в субботу и воскресенье закрываться. Ограничения не распространяются на медицинские, аптечные и социальные организации, а также на организации, которые продают товары дистанционно.

"На основании рекомендаций главного санитарного врача Забайкальского края подписано постановление о продлении особого режима работы в сфере торговли и услуг Читы до 7 июня включительно для предотвращения распространения коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.

ЧИТА, 3 июня. /ТАСС/. Правительство Забайкальского края до 7 июня продлило дополнительные ограничения для торговых точек в Чите из-за роста числа заразившихся коронавирусом, сообщается в среду на официальном портале региона.

Ужесточения для торговли в Чите начали действовать с 29 мая. Изначально они были рассчитаны на период по 2 июня. Согласно им, магазинам с непродовольственными товарами запрещалось работать по выходным и после 18:00 в будни.

По последним данным, в Забайкалье зарегистрировано 1 218 случаев заражения коронавирусом, 576 пациентов выписаны, умер 21 человек. Президент РФ Владимир Путин назвал Забайкальский край в числе регионов с наиболее быстрым распространением заболевания и поручил отправить в край группу врачей из Москвы. Столичные специалисты прибыли в Читу 28 мая.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 6,2 млн человек, около 370 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрирован 423 741 случай заражения, выздоровели 186 985 человек, умерли 5 037. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.