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Полиция Нью-Йорка получила право выяснять цель поездки такси во время комендантского часа

Такси обязаны перевозить только лиц, выполняющих неотложные работы

НЬЮ-ЙОРК, 3 июня. /ТАСС/. Такси в Нью-Йорке в период действия комендантского часа могут перевозить только "лиц, выполняющих неотложные работы", и полиция может выяснять у пассажиров цель поездки. Об этом сообщила во вторник в Twitter пресс-служба мэрии.

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"Желтые или зеленые такси, работающие в период между 20:00 и 00:30 обязаны перевозить только лиц, выполняющих неотложные работы, - указывается в сообщении. - Сотрудники полиции могут попросить пассажиров изложить вескую причину для поездки".

Такси желтого цвета в Нью-Йорке имеют право забирать пассажиров по всему городу, а такси, окрашенные в яблочно-зеленый цвет, - только в северной части Манхэттена, в Бронксе, Бруклине и Куинсе.

Ранее во вторник в связи с введением в городе комендантского часа - с 20:00 до 05:00 - мэрия разместила на сайте уведомление о том, кто относится к категории лиц, выполняющих неотложные работы: это полицейские, пожарные, медики, журналисты, религиозные деятели и сотрудники дежурных служб.

Как сообщил во вторник на пресс-конференции мэр Билл де Блазио, комендантский час в Нью-Йорке будет действовать до конца нынешней недели. 

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СШАБеспорядки в США из-за смерти Джорджа Флойда
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